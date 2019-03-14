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Кузьмина – Шипулину: спасибо, брат, благодаря тебе я быстрее пойду на поправку

Кузьмина – Шипулину: спасибо, брат, благодаря тебе я быстрее пойду на поправку
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина провела тренировку с братом, бывшим членом сборной России и олимпийским чемпионом Сочи-2014 Антоном Шипулиным.

«Благодаря Антону я точно быстрее пойду на поправку. Уверена, что наша совместная «прогулка на лыжах» пойдёт мне на пользу. Брат, спасибо, что ты есть, спасибо, что ты здесь», – написала Анастасия в своём «инстаграме».

На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) словацкая биатлонистка впервые в карьере выиграла золотую медаль мирового первенства. После спринтерской гонки Анастасия заявила, что испытывает проблемы с горлом.

Ранее Кузьмина прокомментировала тот факт, что Шипулин попробовал себя в роли комментатора на Первом канале. Напомним, Антон завершил профессиональную карьеру в конце 2018 года.

Кузьмина: на решение Шипулина завершить карьеру повлияли внешние факторы
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