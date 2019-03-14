Й. Бё: поздравляю, Тарьей. Ещё один «Бёдиум»

Норвежский биатлониста Йоханнес Бё поздравил своего брата Тарьея с завоеванием бронзовой медали на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). 30-летний Тарьей в индивидуальной гонке уступил лишь немцу Арнду Пайфферу и Владимиру Илиеву из Болгарии.



«Поздравляю, Тарьей. Ещё один «Бёдиум», – написал Йоханнес в своём «инстаграме».

На счету Йоханнеса две золотые медали текущего первенства мира – 25-летний биатлонист выиграл масс-старт на 15 км и золотую медаль эстафеты в составе сборной Норвегии.

С полным расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате». Соревнования завершатся 17 марта женским и мужским масс-стартами.