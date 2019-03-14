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Хофер: зол на себя за лишний промах, который лишил меня медали

Хофер: зол на себя за лишний промах, который лишил меня медали
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он занял пятое место, совершив два промаха.

«Я себя чувствовал на трассе намного лучше, чем в гонках в конце предыдущей недели. Мне удалось и в стрельбе, и ходом продемонстрировать свой привычный уровень. Конечно, я зол на себя немного за этот лишний промах, который лишил меня медали. Но ещё есть три гонки, и в каждой из них буду стараться показать хороший результат.

Медаль Илиева немного удивила, но в индивидуальной гонке в биатлоне всегда происходят сюрпризы. Когда стреляешь хорошо и ещё добавляешь ходом, то можешь взять медаль", — приводит слова Хофера Biathlon.com.ua.

Золото в индивидуальной гонке завоевал немец Арнд Пайффер, серебро — болгарин Владимир Илиев, бронзу — норвежец Тарьей Бё.

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Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
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