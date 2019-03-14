Биатлонист Семёнов: ещё один такой сезон я не выдержу

Украинский биатлонист Сергей Семёнов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он занял 69-е место, совершив 6 промахов.

«Тяжело сказать, почему не получилась стрельба. Условия, конечно, были тяжёлые, но стрелять можно было — если не в ноль, то с одним-двумя штрафами точно. Все ошибки — мои собственные, особенно в стрельбе лёжа. Да и в стойке не дорабатывал как надо. Явно не мой день. Ну и мотивации промахи, конечно, не добавляют: уже после первого круга буквально заставлял себя бороться на трассе.



Надежды на хороший результат перед стартом были, но все они растаяли после „лёжки“. Результатом я очень недоволен и расстроен. Но придётся двигаться дальше с таким багажом, который есть.



Относительно сезона в целом, то я попробовал, наверное, уже все варианты, чтобы выбраться из этой ямы. Мои познания на этом исчерпаны — я даже не могу толком контролировать своё состояние, предвидеть, насколько хорошей или провальной может быть гонка. Мотивация работать и бороться есть, но, если откровенно, ещё один такой сезон я не выдержу», — цитирует Семёнова Biathlon.com.ua.

Сегодня, 14 марта, на чемпионате мира состоится супермикст.