С. Фуркад: чемпионат мира в Эстерсунде может стать последним в моей карьере

Норвежский биатлонист Симон Фуркад не исключил варианта с завершением профессиональной карьеры по итогам сезона.



«Думаю, я неплохо показываю себя на лыжне, однако этого явно недостаточно, чтобы рассчитывать на что-то большее. Я бы хотел попадать в десятку лучших – это значительно больше радовало бы меня, чем место в топ-20.



Думаю, чемпионат мира для меня окончен. Теперь я начну подготовку к этапу Кубка мира в Осло.



Знаете, я бы очень хотел завершить карьеру в 2020 году в Антхольце. Именно там прошёл мой первый чемпионат мира – там мог бы состояться и последний. Впрочем, не исключено, что и первенство в Эстерсунде может стать последним в моей карьере», – цитирует 34-летнего Фуркада Ski-Nordique.

Чемпионат мира по биатлону 2019. Супермикст. LIVE Все события 14 марта на чемпионате мира биатлону 2019 в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.