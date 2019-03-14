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Ахатова: для ложи винтовки Гараничева мы сделали инкрустацию имени

Ахатова: для ложи винтовки Гараничева мы сделали инкрустацию имени
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Альбина Ахатова рассказала о работе над винтовкой для биатлониста Евгения Гараничева.

«С Гараничевым работали два сезона. В сезоне-2016/17 он попросил меня переделать шампиньон. До этого делал несколько раз у других мастеров, но, видимо, не получал той устойчивости, которая требовалась. Шампиньон – достаточно сложная в изготовлении деталь: нужна придать форму именно под антропометрию руки и одновременно вывести линию прицеливания в изготовке стоя на уровень «десятки».

Но с Женей мы справились, его всё устроило и перед олимпийским сезоном он заказал у меня новую ложу. Её изготовила за месяц, потому что не было наворотов наподобие головы дракона. Единственное – сделали инкрустацию имени.

Этот декор был популярен в плеяде СССР: Тихонов, Медведцев, Печерская выступали с такими ложами. Потом на какое-то время приём вышел из моды. Хотя мне он нравится, и я всегда предлагаю спортсмену написать на ложе его имя», – цитирует Ахатову Sports.

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