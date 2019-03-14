Й. Бё: настало время снова включить свой взрывной ход по лыжне

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о подготовке к оставшимся гонкам чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция). В индивидуальной гонке на 20 км он занял девятое место, тогда как его старший брат Тарьей добыл бронзу.



«Настало время снова включить свой взрывной ход по лыжне, потому что в индивидуальной гонке мне было тяжело. Сейчас на первый план выходит восстановление между гонками – это очень важный аспект. Нужно быть очень сосредоточенным – в результате этого у тебя может появиться небольшое преимущество перед следующей гонкой», — цитирует Йоханнеса TV2.



С полным расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате». В рамках мирового первенства у мужчин ещё пройдёт эстафета и масс-старт. Также спортсмены посоревнуются в сингл-миксте.

Й. Бё: поздравляю, Тарьей. Ещё один «Бёдиум»