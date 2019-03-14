Хованцев: никакого конфликта с Логиновым нет

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал высказывание трёхкратного чемпиона мира Павла Ростовцева о том, что отношения Александра Логинова с тренерским штабом сборной далеки от доверительных.
«Читал этот комментарий. Откуда у него такие источники… Такого вообще нет. Конфликта никакого нет, хорошие рабочие отношения. Не было ни одного проблемного вопроса.
Проблемы в методическом плане вообще невозможны. Весь подготовительный период он проходил по нашему плану, после американских этапов с ним была проведена индивидуальная работа", — приводит слова Хованцева «РИА Новости».
На чемпионате мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Логинов завоевал серебро в спринте.
Ростовцев: Логинов далёк от ровных доверительных отношений с тренерским штабом
«Мы потеряли двух бойцов». Главный тренер сборной России по биатлону недоволен
Но он и не думает обвинять спортсменов. В чем же тогда дело и кто виноват?