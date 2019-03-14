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Хованцев: никакого конфликта с Логиновым нет

Хованцев: никакого конфликта с Логиновым нет
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал высказывание трёхкратного чемпиона мира Павла Ростовцева о том, что отношения Александра Логинова с тренерским штабом сборной далеки от доверительных.

«Читал этот комментарий. Откуда у него такие источники… Такого вообще нет. Конфликта никакого нет, хорошие рабочие отношения. Не было ни одного проблемного вопроса.

Проблемы в методическом плане вообще невозможны. Весь подготовительный период он проходил по нашему плану, после американских этапов с ним была проведена индивидуальная работа", — приводит слова Хованцева «РИА Новости».

На чемпионате мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Логинов завоевал серебро в спринте.

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