Хованцев: никакого конфликта с Логиновым нет

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал высказывание трёхкратного чемпиона мира Павла Ростовцева о том, что отношения Александра Логинова с тренерским штабом сборной далеки от доверительных.

«Читал этот комментарий. Откуда у него такие источники… Такого вообще нет. Конфликта никакого нет, хорошие рабочие отношения. Не было ни одного проблемного вопроса.

Проблемы в методическом плане вообще невозможны. Весь подготовительный период он проходил по нашему плану, после американских этапов с ним была проведена индивидуальная работа", — приводит слова Хованцева «РИА Новости».

На чемпионате мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Логинов завоевал серебро в спринте.

Ростовцев: Логинов далёк от ровных доверительных отношений с тренерским штабом