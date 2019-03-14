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Заурбек Сидаков: мне всегда нравилось бороться в Якутске

Заурбек Сидаков: мне всегда нравилось бороться в Якутске
Другие / Борьба

Чемпион мира 2018 года по вольной борьбе Заурбек Сидаков будет лидером сборной России на Кубке мира, который пройдёт 16-17 марта в Якутске.

«Мне всегда нравилось бороться в Якутске, ведь именно здесь в „Триумфе“ в 2016 году я впервые выиграл чемпионат России. Выступать на Кубке мира для меня — большая ответственность, чувствую, что на меня теперь будет особый настрой — как-никак, чемпион мира. В Якутске важно не только выиграть все свои схватки, но и поддержать товарищей по команде, ведь мы — одно целое!» — рассказал Заурбек Сидаков.

Сидаков прилетел в Якутск с командой в свой день рождения — сегодня ему исполняется 23 года.

В составе сборной России на Кубке мира выступят два представителя Якутии — Арыйан Тютрин и Виктор Рассадин.

«Очень хочется провести на Кубке мира в Якутске как можно больше схваток, проверить себя с сильными соперниками, ведь в нашем весе довольно высокая конкуренция, и все встречи будут интересными», — рассказал Виктор Рассадин.

Соперниками сборной России на групповом этапе будут Куба, Япония и Турция. В другой подгруппе поборются США, Иран, Грузия и Монголия. Победители групп выйдут в финал Кубка мира.

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