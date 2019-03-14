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Наталья Воробьёва выступит на чемпионате России по борьбе в Улан-Удэ

Наталья Воробьёва выступит на чемпионате России по борьбе в Улан-Удэ
Другие / Борьба

Победитель летних Олимпийских игр 2012 года, серебряный призёр Олимпиады 2016 года по женской борьбе Наталья Воробьёва выступит на чемпионате России, который пройдёт 15-16 марта в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Спортсменка заявлена в весовой категории до 76 кг.

Чемпионат в Улан-Удэ станет для Воробьёвой, вернувшейся на ковёр после рождения сына, уже третьим турниром в этом сезоне. В начале февраля она выступила на Гран-при в Ницце, а затем в конце месяца выиграла международный турнир в Германии, где в финале победила бронзового призёра чемпионата мира 2018 года Мартину Кюнц из Австрии.

Воробьёва — чемпионка мира 2015 года, двукратная победительница чемпионатов Европы (2013, 2014).

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