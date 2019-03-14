Туктамышева: болеть за Лазукина в Японии? Лучше посижу дома, в Питере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала попадание на чемпионат мира в Японии своего бойфренда, фигуриста Андрея Лазукина. 21-летний спортсмен заменит на соревнованиях травмированного Максима Ковтуна.



«За Лазукина я очень рада. Мы с ним были немножко в шоке от этой новости. Это круто. Хочу, чтобы он наконец тоже почувствовал атмосферу больших стартов.



К сожалению, федерация делает только для участников соревнований путёвки, поэтому лучше посижу дома, в Питере. Буду по телевизору смотреть», – заявила Туктамышева в интервью «Фонтанке».

Напомним, сама Елизавета попала в заявку сборной России на грядущий турнир лишь в качестве запасной.

Чемпионат мира пройдёт в Сайтаме в период с 20 по 24 марта. Действующим победителем мужских одиночных соревнований является американский фигурист Нэтан Чен.

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