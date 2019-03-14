Загитова и Трусова выступят на специальном ледовом шоу Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выступит в Краснодаре 20 апреля с собственным ледовым шоу. Билеты на соответствующее мероприятие уже поступили в продажу на сайте BiletDoma и Kassir.ru.



Анонсировано выступление следующих спортсменов, занимавшихся под руководством Тутберидзе: Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Даниил Самсонов, Камила Валиева.

В качестве приглашённых звезд в шоу примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Максим Ковтун.