К. Резцова стала второй в спринте на заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла второе место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Победу одержала украинка Ольга Абрамова. Третий результат продемонстрировала шведка Йоханна Скоттхейм.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Мартелл, Италия
Женщины. Спринт
1. Ольга Абрамова (Украина) — 23.14,7.
2. Кристина Резцова (Россия) — +23,9 (1).
3. Йоханна Скоттхейм (Швеция) — +25,1 (0)...
6. Виктория Сливко (Россия) — +44,4 (2)...
18. Елизавета Каплина (Россия) — +1.26,6 (1).
19. Наталья Гербулова (Россия) — +1.33,2 (2).
21. Екатерина Мошкова (Россия) — +1.42,3 (3)...
36. Ирина Казакевич (Россия) — +2.40,7 (5)...
Ранее в мужском спринте победил норвежец Йоханнес Дале. Лучший из россиян, Сергей Корастылёв, стал 11-м.