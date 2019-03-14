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Чемпион Универсиады-2017 лыжник Березин дисквалифицирован на 4 года за допинг

Чемпион Универсиады-2017 лыжник Березин дисквалифицирован на 4 года за допинг
Другие / Лыжный спорт

Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения Российского антидопингового агентства дисквалифицировала лыжника Егора Березина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 18 февраля 2019 года, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Березин является победителем зимней Универсиады 2017 года в эстафете. Также на тех соревнованиях он завоевал бронзовую медаль в спринте.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 71 награду — 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых, что стало рекордом.

На четыре года также был дисквалифицирован лыжник Василий Пушкин. Срок отстранения отсчитывается с 13 февраля 2019 года.

Россия выиграла медальный зачёт Универсиады, отрыв от второго места – 98 наград
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