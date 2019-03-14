М. Фуркад: мне надоело открывать дверь и получать ею обратно по зубам

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о трудностях, которые испытывает в нынешнем сезоне.

«Каждый раз я мотивирован. Я борюсь не за места, а за ощущения на трассе, за свою скорость. Такое впечатление, что только я смотрю в протокол и говорю, как всё плохо. Другие же находят причины радоваться.

Наверное, я единственный, кто сравнивает свои выступления с прошлогодними. Это нелегко. Я говорю не о местах и первой строчке общего зачёта, а о том, что показываю лишь 30% от того, что было. Такое принять нелегко.

Я не получаю удовольствия от соревнований. Мне уже надоело открывать дверь и получать ею обратно по зубам», — цитирует Фуркада L'Equipe.

На чемпионате мира 2019 года Мартен пока не завоевал ни одной награды.