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Т. Бё: на дистанции по М. Фуркаду видно, что это совершенно другой человек

Т. Бё: на дистанции по М. Фуркаду видно, что это совершенно другой человек
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступления пятикратного олимпийского чемпиона, француза Мартена Фуркада, на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

В индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами Бё-старший стал бронзовым призёром, а Фуркад получил 4 минуты штрафа и показал 39-й результат. Ранее в гонке преследования ставший четвёртым Бё на финише опередил Фуркада почти на 10 секунд.

«Когда он бежит по дистанции, по нему видно, что это совершенно другой человек. В гонке преследования он был в пяти секундах позади меня после последней стрельбы, но мне и в голову не приходило его опасаться. Это немного в новинку», – приводит слова Бё-старшего NRK.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершится 17 марта.

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