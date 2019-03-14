Фигуристка Попова: на нашу зарплату выжить просто невозможно

Победители Универсиады в Красноярске в танцах на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов рассказали, сколько зарабатывают члены сборной России по фигурному катанию.

Сергей: У нас нет кучи контрактов.

Бетина: На нашу зарплату выжить просто невозможно.

Сергей: Возможно, но в другом регионе, где всё менее затратно. Не в Москве. На нашу зарплату трудно существовать.

Бетина: 30 тысяч — это удачный месяц.

Сергей: Была ситуация, что мне однажды пришла зарплата размером в одну копейку.

Бетина: У нас даже был скриншот этой транзакции. Но самое обидное, что мне вообще ничего не пришло! Даже копейку не прислали!

Сергей: У меня был ещё один забавный случай. Когда был чемпионом мира среди юниоров ещё с другой партнершей, у меня была хорошая зарплата — 120 тысяч в месяц. Было очень круто, я накопил на ремонт, сделал его в квартире. Но в то же время со мной выступал парник Максим Мирошкин. Он тоже был чемпионом мира, но почему-то получал на 100 тысяч больше, чем я… Хотя примерно одни и те же регалии… Как?! Непонятненько.