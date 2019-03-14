Хованцев: могли претендовать на медаль, если бы не ошибки Павловой и Елисеева

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), а также объяснил выбор состава на эту гонку.

«Павлова на второй „лёжке“ допустила ошибку: у неё была незакрытая мишень, и она начала вставать, а потом легла снова. Это стоило 15 секунд. Елисееву не удалась первая «стойка». Считайте, это тоже 25 секунд.

Претендовать на медали можно было бы, если бы Павлова не допустила ошибку, а Елисеев потратил бы на 2 патрона меньше. А на финиш у Матвея просто не хватило выносливости.

Мы постарались освободить спортсменов, которые будут участвовать в масс-старте. Павлова, несмотря на то что примет участие в других гонках, побежала сингл-микст, потому что её не было в индивидуальной гонке. Юрлову использовать в супермиксте было бы неправильно, она нужна в масс-старте и классической эстафете, где у нас больше шансов. То же самое и с Логиновым: конечно, он может бежать. Александр сказал: «Если надо, побегу». Но мы делаем ставку на эстафету и масс-старт», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.