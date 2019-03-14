Норицын: много болезней? Весь мир болеет. Дети своего поколения

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил, почему в сезоне-2018/19 различных заболеваний не избежали практически все его подопечные, за исключением Екатерины Юрловой-Перхт.

«Наверно, это не только в этом сезоне, просто не так сильно афишировалось. Болезни всегда были и есть. Это, конечно, ненормальная ситуация. Нам сейчас очень часто говорят, мы там недотренировали, что-то ещё, но даже при такой нагрузке настолько часто мы болеем. Если будем добавлять, что вообще будет с иммунитетом?

Это не общий уровень подготовки, нет! Посмотрите статистику общую, сколько болеют в школах, садах, и, наверное, всё на свои места встанет. Дети своего поколения. Даже мы, например, болели чаще, чем родители, например мама. На этом не нужно заострять внимание. Весь мир болеет. Вы же видите, как из других стран спортсменки точно такие же проблемы переживают», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.