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Вирер: была шокирована, как быстро бежали другие девушки

Вирер: была шокирована, как быстро бежали другие девушки
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер подвела итоги одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде, где вместе с Лукасом Хофером заняла второе место. Итальянцы использовали 5 дополнительных патронов, 2 из них — Вирер. От ставших чемпионами мира норвежцев Марте Рёйселанд и Йоханнеса Бё Вирер и Хофер отстали на 13,4 секунды.

«Очень счастлива, что справилась со стрельбой, с которой у меня были огромные проблемы в последний месяц. Была шокирована, как быстро бежали другие девушки, и просто старалась удержаться с ними и отыграть время на стрельбе», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция) завершится 17 марта.

Рёйселанд и Й. Бё выиграли супермикст на ЧМ в Швеции, Павлова и Елисеев — 6-е
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