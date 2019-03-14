Хованцев: Акимова беременна? Не знаю этого

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал возможную беременность Татьяны Акимовой.

«Акимова беременна? Я про эти дела не знаю. Она начала готовиться. Говорят, она хочет ребёнка. Если Татьяна вернётся, то, конечно, это будет серьёзным усилением нашей сборной», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Акимова и Ирина Услугина пропускают текущий сезон по причине беременности.

Отметим, Акимова является бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. На счету 28-летней спортсменки также одна победа на этапах Кубка мира: 16 декабря 2016 года россиянка победила в спринте на соревнованиях в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).