«Летающий лыжник» Климов занял шестое место на этапе Кубка мира в Тронхейме

Японский «летающий лыжник» Рёю Кобаяси одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Тронхейме (Норвегия).

Кобаяси победил с результатом 298,4 балла. Второе место занял норвежец Андреас Стьернен (288,0), австриец Штефан Крафт замкнул тройку сильнейших (280,5 балла).

Россиянин Евгений Климов набрал 273,8 балла и занял шестое место.

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Тронхейм, Норвегия

Мужчины, большой трамплин, HS138

1. Рёю Кобаяси (Япония) — 298,4 балла.

2. Андреас Стьернен (Норвегия) — 288,0.

3. Штефан Крафт (Австрия) — 280,5...

6. Евгений Климов (Россия) — 273,8.

Этап Кубка мира проходил в рамках многодневных соревнований Raw Air. После 7 стартов из 10 лидирует Крафт. Климов замыкает топ-10.

Прыжки с трамплина. Raw Air

Мужчины. Положение после 7 стартов из 10

1. Штефан Крафт (Австрия) — 1356,4 балла.

2. Рёю Кобаяси (Япония) — 1346,9.

3. Роберт Юханссон (Норвегия) — 1341,2...

10. Евгений Климов (Россия) — 1211,8.