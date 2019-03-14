Победа Норвегии и шестое место россиян — в обзоре супермикста на ЧМ по биатлону

Норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Второе место заняли итальянские спортсмены Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли шестое место.

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Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Супермикст

1. Марте Рёйселанд/Йоханнес Бё (Норвегия) — 35.43,2 (0+6).

2. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) — +13,4 (0+5).

3. Ханна Эберг/Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +20,0 (0+8).

4. Денизе Херрман/Эрик Лессер (Германия) — +30,5 (0+6).

5. Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный (Украина) — +41,5 (0+5).

6. Евгения Павлова/Матвей Елисеев (Россия) — +52,7 (0+5).