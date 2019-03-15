Бё: меня обгонит Самуэльссон? Он — «Серебро-Себба», поэтому золото будет нашим

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон пообещал обогнать норвежца Йоханнеса Бё на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает Expressen.
«Надеюсь, что я выйду на последний отрезок в то же время, что и Йоханнес. Было бы очень весело. Но в субботу я его опережу», — заявил Самуэльссон.
«Он действительно так сказал? Он известен как «Серебро-Себба», поэтому золото отправится в Норвегию», — ответил Бё-младший.
Напомним, на Олимпийских играх-2018 сборная Швеции опередила команду Норвегии в борьбе за золотые медали.
Отметим, действующими чемпионами мира в этом виде программы являются россияне, выигравшие золото в Хохфильцене (Австрия) в 2017 году.
Мужская эстафета 4x7,5 км состоится в субботу, 16 марта.