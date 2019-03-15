Елисеев: было очень обидно, что не поставили на индивидуальную гонку на ЧМ

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как отреагировал на решение тренерского штаба не поставить его на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).

«На самом деле было очень обидно. Я надеялся, что будет возможность попасть в масс-старт, но тренеры рассудили по-другому.



Пробовал ли с ними поговорить? Не знаю, принято или не принято, но я не стал так делать. Может быть, такие мысли были, но я решил не вносить лишнюю смуту в команду. Лучше немного потерпеть.

Здесь была чёткая позиция, чтобы дать Никите Поршневу возможность пробежать гонку на высоком уровне», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Вчера, 14 марта, Елисеев и Евгения Павлова заняли шестое место в супермиксте. Победу одержали норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд.