Норицын: в эстафете Павлова тоже справится

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление Евгении Павловой в спермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она в дуэте с Матвеем Елисеевым заняла шестое место.



«Павлова хорошую гонку выдала, но во второй части сделала ошибку на стрельбище. Именно такую дистанцию Евгения легко выдерживает, в эстафете она тоже справится, хоть там трасса длиннее немного и цена промаха не такая высокая», — приводит слова Норицына сайт «Матч ТВ».



Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

Чемпионат мира завершится 17 марта.