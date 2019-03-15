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Норицын: в эстафете Павлова тоже справится

Норицын: в эстафете Павлова тоже справится
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление Евгении Павловой в спермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она в дуэте с Матвеем Елисеевым заняла шестое место.

«Павлова хорошую гонку выдала, но во второй части сделала ошибку на стрельбище. Именно такую дистанцию Евгения легко выдерживает, в эстафете она тоже справится, хоть там трасса длиннее немного и цена промаха не такая высокая», — приводит слова Норицына сайт «Матч ТВ».

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

Чемпионат мира завершится 17 марта.

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