Гурьев: Елисеев почему-то пошёл на первую установку, а там камеры слишком близко

Тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Они заняли шестое место.



«У Евгении были промахи на „стойке“ в несколько сантиметров от центра мишени, это не её стрельба. Матвей же почему-то пошёл на первую установку, этого делать не нужно было, там камеры слишком близко. Скажу, что лыжи работали хорошо, но в стрельбе взять три дополнительных патрона на «стойке» по такой погоде — это слишком», — приводит слова Гурьева сайт «Матч ТВ».

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.