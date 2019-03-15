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Тихонов: безграмотность Елисеева и всей команды поражает

Фото: РИА Новости
Тихонов: безграмотность Елисеева и всей команды поражает
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли шестое место.

«Безграмотность Елисеева поражает: он летит наравне с лидерами, хотя слабее них, захлёбывается. Он зря первым пришёл на огневой рубеж, есть такое понятие «закислился» — раз и встаёт. Это должна быть конкретная работа личного тренера — распределить свои силы, правильно разложить по дистанции, тем более в такой быстрой, скоротечной гонке. Безграмотность всего коллектива во всём изо дня в день.

Мне непонятно было, почему не поставили Юрлову и Логинова: мне звонили несколько специалистов — все не могут понять этой перестановки, а они могли бы конкретно бороться. Павлова выступила неплохо, но есть такое понятие у нормальных спортсменов — вторых не помнят, а шестых тем более. Павлова может стрелять хорошо, но биатлон — это не результат одного вида, стрельбы или гонки, это результат в сумме. А у нас никто не занимается тестированием спортсменов и индивидуальной подготовкой», — цитирует Тихонова ТАСС.

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.

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