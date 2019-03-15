Хофер: перед стартом я испытывал давление со стороны Вирер

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал завоевание серебряной медали чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) в супермиксте. Он выступал вместе с Доротеей Вирер.

«Ключом к хорошей гонке была, конечно, стрельба. В такой скоротечной дисциплине важно стрелять не столько быстро, сколько без ошибок, чтобы не тратить время на использование дополнительных патронов. Хотя, признаюсь, я форсировал свою стрельбу. В этом сезоне у меня раз за разом было на один промах больше, чем позволяла ситуация в борьбе за награды. Поэтому я был полностью сфокусирован на стрельбе и в целом доволен результатом: чистая работа на „лёжке“, за счёт хода по трассе я подходил к стрельбе стоя уже в числе лидеров. Согласен, на заключительной стрельбе можно было и без дополнительных патронов сработать, но я доволен этой гонкой.

Я не собирался обгонять Йоханнеса прямо перед рубежом, но никто из нас не хотел терять секунды в борьбе с преследователями, поэтому я просто вышел вперёд в тот момент, когда норвежец снизил темп на повороте. Такие локальные тактические игры и перестановки постоянно случаются, но для опытных спортсменов они не играют большой роли.

Мы с Доротеей давно и хорошо знаем друг друга, ведь мы начинали заниматься биатлоном в один и тот же год. За это время мы вместе вытащили множество непростых гонок: особенно часто я вспоминаю нашу победу в «Рождественской гонке» в декабре, а также золото на этапе в Америке за две недели до начала чемпионата мира.



Я знал, что в сингл-миксте мне придётся выложиться на все сто. Перед началом гонки мы дали друг другу понять, что каждый из нас хочет завоевать медаль и что обоим придется постараться. Можно сказать, что перед стартом я испытывал давление со стороны Доротеи, но самое главное, что ни один из нас ни разу не усомнился в возможностях другого. У нас отличная команда!

Я очень рад, что уже сумел завоевать две медали в Эстерсунде, и надеюсь, что мне удастся побороться за призовое место в масс-старте. Как говорится, я буду рад любой медали. Да, немного жаль, что первые гонки я провёл как-то совсем невзрачно, но это уже в прошлом. Конечно, эстафета очень важна для нашей команды, и, вероятно, я побегу последний этап", — цитирует Хофера сайт «Матч ТВ».

Ранее Хофер завоевал бронзу чемпионата мира 2019 года в смешанной эстафете. В супермиксте победу одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.

16 марта на чемпионате мира пройдут эстафеты, 17-го — масс-старты.

Хофер: зол на себя за лишний промах, который лишил меня медали