Д. Васильев: на ЧМ надо выставлять только боевой состав. Но тренеры решили иначе

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли шестое место.

«Я бы не сказал, что гонка завершилась совсем уж печально. Да, хотели попасть на подиум. Но эта новая гонка рассчитана на других спортсменов – с высокой и короткой скоростью, с точной стрельбой. С такой скоростью, которую показали Павлова и Елисеев, надо стрелять только чисто. Не будь этих пяти доппатронов, ребята железно стали бы вторыми или третьими.

Я видел интервью Гурьева. Он имел в виду, что пристрелка прошла в порядке. Но на скорости же всё меняется, пульсация колоссальная. И конечно, не все спортсмены готовы к такой гонке, к такой «мясорубке». Отсюда и промахи. Считаю, что нам необходимо тренировать данный вид программы. У нас здесь могут быть хорошие шансы на Олимпиаде-2022. Но надо готовиться! Можно рассчитывать на медали даже в нынешнем составе. Может быть не самом лучшем, но всё же.

Тренерам виднее, они же общаются со спортсменами, знают, кто на что готов или не готов. Но как мне представляется, на чемпионате мира надо выставлять только боевой состав. Но тренеры решили иначе, им виднее.

Сингл-микст – очень быстрая и скоротечная гонка. Она мгновенно вводит спортсмена в состояние окисления. Не каждый может подстроиться под такую гонку. А классическая эстафета более спокойная, в ней Елисеев может пройти нормально. Всё очень непросто. У лыжников же есть отдельная группа, которая бегает только спринты. В биатлоне надо готовить команду, которая будет бегать смешанную эстафету и сингл-микст. Сегодня я понял, что такую гонку должны бегать другие ребята, с другими качествами", — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

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