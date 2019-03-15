Пидручный — о супермиксте на ЧМ: если бы всё удалось, могли быть и первыми

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он вместе с Анастасией Меркушиной занял пятое место.

Ранее Пидручный выиграл золото в гонке преследования.

«Если бы всё удалось, могли быть и первыми. А так результат очень неплохой: пятое место на чемпионате мира — это достаточно хороший, даже замечательный результат. Конечно, хотелось медали, и шансы сделать это у нас были, но соперники были очень сильные — это чемпионат мира, поэтому все выставили сверхмощные склады. Честно, даже бороться по трассе было очень трудно, потому что первую часть гонки, вторую лидеры очень быстро бежали, держался за ними практически „на зубах“. Настраивался на хорошую стрельбу, и удалось, впервые в карьере у меня аж четыре нуля! Рад, что всё прошло четко и по скорости также весьма неплохо.



На пристрелке довольно трудно сконцентрироваться, чувствуется ещё немного усталость. Спринт и преследование были у меня слишком тяжёлыми, и, честно, трудно. Даже по трассе тяжело себя чувствовал, но на маленький круг и, можно сказать, на полтора с подъёмами меня хватило. Посмотрим, как дальше восстановлюсь к эстафете и масс-старту», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.

Пидручный: большая честь, что именно мне удалось «украсть» у Йоханнеса Бё золото