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Тренер: Фуркад не может найти причину плохого выступления, и мы тоже

Тренер: Фуркад не может найти причину плохого выступления, и мы тоже
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Тренер сборной Франции по биатлону Венсан Витозз поделился мнением о неудачном сезоне в исполнении своего подопечного Мартена Фуркада.

«Он не находит причин плохого выступления, и мы также не можем найти причины. В первую неделю турнира (чемпионата мира в Эстерсунде. — Прим. „Чемпионата“) его организм реагировал хорошо, но после спринта возникли сложности с восстановлением, и мы вновь пережили то, с чем уже сталкивались в начале сезона. Он раздавлен и ему не хватает уверенности», — приводит слова Витозза Le Parisien.

На чемпионате мира в Эстерсунде Фуркад пока не завоевал ни одной награды. Его результаты в личных гонках: 6-е место в спринте, 5-е — в гонке преследования и 39-е — в индивидуальной гонке.

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