Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Отец Меркушиной: эстафета для Насти была непростой из-за Херрман

Отец Меркушиной: эстафета для Насти была непростой из-за Херрман
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Олег Меркушин, отец и тренер украинской биатлонистки Анастасии Меркушиной, прокомментировал выступление дочери в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она вместе с Дмитрием Пидручным заняла пятое место.

«Конечно, эстафета для Насти была непростой из-за Херрман, которая сейчас в суперформе. Она и бежала, и попадала. Разорвала пелотон уже на первом круге, не давала ни секунды расслабиться. Конечно, на таких скоростях работать тяжеловато. Настя работала с австрийкой и француженкой, проигрывала минимально. Вопрос только в последнем выстреле. Она уже вскидывала винтовку, и промах ушёл немного вверх. Но рисковать надо было, и в данном случае риск оправдан. К сожалению, везёт не всем — это спорт», — приводит слова Меркушина Biathlon.com.ua.

Чемпионат мира завершится 17 марта.

Пидручный — о супермиксте на ЧМ: если бы всё удалось, могли быть и первыми
Источник: Biathlon.com.ua Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент