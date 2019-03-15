Отец Меркушиной: эстафета для Насти была непростой из-за Херрман

Олег Меркушин, отец и тренер украинской биатлонистки Анастасии Меркушиной, прокомментировал выступление дочери в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она вместе с Дмитрием Пидручным заняла пятое место.

«Конечно, эстафета для Насти была непростой из-за Херрман, которая сейчас в суперформе. Она и бежала, и попадала. Разорвала пелотон уже на первом круге, не давала ни секунды расслабиться. Конечно, на таких скоростях работать тяжеловато. Настя работала с австрийкой и француженкой, проигрывала минимально. Вопрос только в последнем выстреле. Она уже вскидывала винтовку, и промах ушёл немного вверх. Но рисковать надо было, и в данном случае риск оправдан. К сожалению, везёт не всем — это спорт», — приводит слова Меркушина Biathlon.com.ua.

Чемпионат мира завершится 17 марта.