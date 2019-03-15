Губерниев: я не буду закидывать камнями тренерский штаб

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» прокомментировал выступление Евгении Павловой и Матвея Елисеева в супермиксте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли шестое место.

«В самых смелых мечтах мы могли предположить, что будем бороться в сингл-миксте. Мы в итоге боролись. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые сделали максимум. Но что теперь поделать? Единственное, что меня смущает, это не блестящая степень готовности. Мы ставим спортсменов, которые подготовились к чемпионату мира не идеально. Это касается и Павловой, и Елисеева. Причём если Женя знает свои сильные стороны, то Матвей многовато проиграл Пидручному на последнем круге.



В этой связи есть опасения за первый этап в эстафете. Я очень надеюсь, что Матвей придёт в общей группе, потому что, если мы будем проигрывать на передаче эстафеты больше 30 секунд, будет проблематично бороться дальше.

Сейчас нет смысла говорить, что было бы, если бы бежали Юрлова и Логинов. Я не буду закидывать камнями тренерский штаб. У нас уже был эпизод, когда Анатолия Хованцева выгнали с поста прямо во время эстафетной гонки в 2011 году, поэтому сейчас мы делаем сборную с прицелом на Олимпиаду. Более того, мы делаем сборную, которая нуждается в обновлении. У нас есть те люди, которую будут составлять эту команду.



Хочу сказать, что Хованцев знает своё дело. Помните, как мы сокрушались, что в лыжах у нас нет команды. А теперь появилась, начиная с Олимпиады-2018. Надо быть просто спокойнее. Посмотрите, как тяжело у французов тяжело проходят смешанные эстафеты. Да и вообще у них пока смена тренерского состава не принесла результата. Я очень рассчитываю на то, что серебряная медаль Логинова – не потолок этой сборной. Думаю, что мы поборемся в эстафетах и масс-стартах", — написал Губерниев.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.

«Я могу устроить эту встречу рыжего и белого клоунов». О ком это Губерниев? Дмитрий уверен, что слишком серьёзное отношение к жизни – путь в тупик. И считает себя «бременским музыкантом».