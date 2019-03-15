Шевченко: когда к Ерёменко подходили другие девочки, решила — это мой партнёр

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко, выступающие в танцах на льду, рассказали, как впервые начали вместе тренироваться.

«Получилось так, что я расстался с предыдущей партнёршей и искал себе новую. А Соня в тот момент каталась у нас в младшей группе. Чтобы её поднатаскать и мне заодно не болтаться одному на льду, Ирина Владимировна поставила нас в пару. Так мы с Соней катались, и ко мне параллельно приходили пробоваться разные девочки. Получается, да, был кастинг. А в итоге как начали с Соней кататься, так и продолжили», — цитирует Ерёменко «Р-Спорт».

«Вообще, конечно, это был незабываемый период в моей жизни. Когда катаешься в младшей группе, на старших смотришь с открытым ртом от восхищения, да ещё и снизу вверх, потому что они настолько выше тебя ростом. И тут тебя подзывают к взрослому спортсмену и говорят: прокатись с ним. Внутри всё падает, стою на льду, не понимаю, что делать, где коньки, в какую сторону ехать. Но Игорь ко мне относился с пониманием, никогда ни в чём не упрекал, всему учил. У нас с ним завязались достаточно тёплые отношения. Сначала я его, конечно, немножко побаивалась, но он меня расположил к себе. Начали кататься, а вот потом к нему начали приходить другие девочки.

Однажды мы с ним сделали какой-то элемент из прошлой программы Игоря. Кажется, дорожку шагов. И Ирина Владимировна говорит: «Ой, как хорошо, Соня, ты прямо поднакаталась!» И вот в тот момент я себе сказала: это будет мой партнёр. Поставила себе цель достичь его уровня. Конечно, когда приходили другие девочки, меня это и расстраивало, и задевало, и злило. Но при этом очень мотивировало. Мой и так не очень простой характер всем этим подпитывался", — отметила Шевченко.