Фуркад: после эстафеты приму решение, поеду ли в Хольменколлен

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад не исключил, что может пропустить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«Отправлюсь ли в Хольменколлен? Не знаю, сегодня я сконцентрирован на эстафете в субботу (на чемпионате мира в Эстерсунде. — Прим. „Чемпионата“). Я иду от гонки к гонке. Если бы не эстафета, мы бы с тренерским штабом уже сегодня вечером рассмотрели вопрос о моём участии в оставшейся части сезона. Но сегодня мы таких вопросов пока не ставим. Мы вернёмся к нему уже после эстафеты», — приводит слова Фуркада SkiChrono.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Хольменколлене пройдёт с 21 по 24 марта. В общем зачёте Кубка мира Фуркад идёт пятым.