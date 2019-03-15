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Рёйселанд: я была уверена в Йоханнесе, и он не подвёл

Рёйселанд: я была уверена в Йоханнесе, и он не подвёл
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала победу в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (США). Она выступала в дуэте с Йоханнесом Бё.

«Денизе Херрман была такой быстрой! Я делала всё, чтобы держаться за ней, и, конечно, это забрало много сил, но, думаю, я неплохо справилась!

Я старалась максимально восстановиться в перерыве между этапами, чтобы хватило сил на всю дистанцию. Рада, что удалось хорошо отработать на второй „стойке“ и передать эстафету Йоханнесу на лидирующей позиции. Была уверена в нём, и он не подвёл!» — приводит слова Рёйселанд Biathlon.com.ua.

Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Тройку призёров замкнули хозяева соревнований Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон.

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