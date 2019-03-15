Эберг: рада, что у меня была возможность хорошо выспаться

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала выступление в супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Она в дуэте с Себастианом Самуэльссоном завоевала бронзу.
«Накануе я смотрела мужскую гонку и была очень рада, что у меня есть возможность хорошо выспаться! С нетерпением ждала одиночный микст и настраивалась на гонку. Перед стартом мы провели хорошую беседу с Себастианом, и, думаю, мы действительно наслаждались соревнованиями», — приводит слова Эберг Biathlon.com.ua.
Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё. Второе место заняли итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер.
Завтра, 16 марта, в Эстерсунде, пройдут эстафеты. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.
Эберг: Пихлер — великий тренер и особенный человек
Норвегия пишет историю биатлона. А у сборной России опять эксперименты
Павлова не бежала, Елисеев не стрелял. А потом встал. Неужели тренеры сборной России своими руками отдали медаль чемпионата мира?