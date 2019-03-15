Фийон Майе: жизнь в тени славы Фуркада разочаровывала

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о пребывании в тени славы партнёра по команде Мартена Фуркада.

«Это правда, что мы жили в тени славы Фуркада. Это было привилегией для нас, но иногда и разочаровывало. Он сделал нас более опытными, пресса стала более активно освещать жизнь нашей команды. Но часто, когда мы выигрывали эстафету, это была гонка Мартена Фуркада», — приводит слова Фийона Майе Le Monde.

Фуркаду принадлежит абсолютный мировой рекорд по количеству выигранных «Больших хрустальных глобусов» — 7. Француз неизменно побеждал в общем зачёте Кубка мира в течение семи лет подряд начиная с сезона-2011/12. В текущем сезоне в общем зачёте Кубка мира Фуркад идёт пятым. «Большой хрустальный глобус» досрочно выиграл Йоханнес Бё.