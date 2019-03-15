Пихлер: как отпразднуем бронзовую медаль чемпионата мира? Торт и кофе

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал результат Ханны Эберг и Себастиана Самуэльссона в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где хозяева соревнований заняли третье место.

Норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё одержали победу. Вторым стал итальянский дуэт Доротея Вирер/Лукас Хофер. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли шестое место.

«Они провели отличную гонку. Мы знали, что здесь у нас есть шансы добиться успеха. Сегодня было очень сложно, тут много хороших команд. Я счастлив, это действительно приятная награда. Как отпразднуем бронзовую медаль чемпионата мира? Торт и кофе», — цитирует Пихлера Sveriges Radio.

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