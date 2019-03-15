Бьорндален: Германия и Франция не выставили сильнейшие составы. Это катастрофа

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален предположил, что чемпионат мира по биатлону должен длиться дольше, чтобы участие в гонках принимали все сильнейшие спортсмены.

«Германия и Франция не выставили свои лучшие команды на супермикст. Это катастрофа. Думаю, IBU должен рассмотреть вопрос продления чемпионата мира на один-два дня, чтобы все сильнейшие могли стартовать в семи гонках.

Но в целом супермикст получился очень увлекательным. На чемпионате мира я таких скоростей ещё не видел. Стрельба и лыжный ход были очень быстрыми. Лидеры постоянно менялись. Это интересная дисциплина. Думаю, гораздо легче найти двух человек для команды, чем собрать полный состав на эстафету", — цитирует Бьорндалена TV2.

В супермиксте на чемпионате мира в Эстерсунде победили норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.