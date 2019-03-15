Павлова: не хочу рожать до окончания карьеры

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала, почему с 2014 по 2018 год не выступала на высоком уровне.

«Весной 2014-го, после победы в спринте на юниорском чемпионате мира в Преск-Айле, я попала в сборную команду, мы много тренировались, но у тренеров начались какие-то вопросы к весу. Нас заставляли худеть, ставили в пример Кайсу Мякяряйнен, говорили: «Хочешь поехать на следующий сбор? Худей на пять килограммов!»



У всей команды был сильный стресс — как психологически, так и функционально. В общем, меня выключило, причём очень сильно. Затем ещё были проблемы со спиной. Но я не хочу про это подробно рассказывать, и так со всех сторон уже прилетает за мою откровенность и искренность.

У меня полезли зубы мудрости, поднялась температура, затем ещё заболела перед чемпионатом России по летнему биатлону. Приехала туда больная, пробежала две гонки, после эстафеты мне сказали ехать домой. Тут как раз стало известно, что Даша Виролайнен в положении, и мне Виталий Норицын предложил перейти в основу из резерва", — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».

Евгения также рассказала о своей личной жизни.

«Я не замужем, но в отношениях с Максимом Буртасовым, тоже биатлонистом, чемпионом Европы среди юниоров 2010 года, призёром Универсиады 2015-го. Он постарше и более опытный, так что всегда подсказывает мне в каких-то вопросах, это очень помогает. Ну и нам, поскольку оба спортсмены, удаётся чаще видеться, бывать вместе.



Меня директор спортшколы в Новосибирске попросил расписать весь четырёхлетний план: когда я уйду в декрет, когда вернусь, причём наверняка. Но я не хочу рожать до окончания карьеры, потому что вижу девушек, которые сами на сборах, а дети дома, всё время звонки. Это тяжело. Я отбегаю, закончу и только тогда буду рожать. Уйти из спорта, родить и начать жить заново», – сказала Павлова.