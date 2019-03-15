Пидручный: после гонки преследования со мной уже больше начинают считаться

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, что отношение соперников к нему изменилось после его победы в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде. Накануне он в дуэте с Анастасией Меркушиной занял пятое место в супермиксте.



«Помогло то, что я получил отдых на индивидуальной гонке. На тренировке очень плохо себя чувствовал, и если бы вышел на старт, не знаю, чем бы закончилось. Вообще собой доволен, хотя посмотрим ещё анализ — как выглядел по скорости. На последний круг выходил за россиянином, но уже на первом подъёме его обошёл и к финишу сделал комфортный отрыв.

Почувствовал, что после гонки преследования со мной уже больше начинают считаться соперники, и поглядывают уже более серьёзно. Конечно, победа придаёт мне и уверенности в себе, и ответственности тоже. Чувствую поддержку и от болельщиков — даже те люди, которые никогда не слышали о нашем виде спорта, теперь знают мое имя, и начинают интересоваться биатлоном", — приводит слова Пидручного Biathlon.com.ua.



Победу в супермиксте одержали норвежцы Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.