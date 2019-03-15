Абрамова: мы с Лапшиным решили — пока выступаем, свадьбу не организовываем

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова прокомментировала победу в спринте на заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия).

«Для меня это уже третья чистая стрельба в сезоне. И я всегда говорила — с нулём надо выигрывать, а получалось так, что не попадала даже в „пятнашку“. Как бы это парадоксально ни звучало, но первую победу удалось завоевать в мой худший сезон в карьере. Сезон на самом деле сложный. Много болезней, травм, ошибок в подготовке… Я даже шутила: форму наберу как раз к чемпионату Украины. Но на самом деле всё как раз к этому и идёт.

Финиш получился очень непростым. Вроде шла с запасом, но в гору чувствую, что «подвязывает», и добавить уже не могу. И все гонят, говорят, что всё решается в секундах… А я бегу и думаю: «Господи, какие там секунды? Мне бы просто до финиша доехать!», не свалиться от закисления. На финиш приехала, меня Янка Бондарь поздравляет, а я просто рыдаю от счастья, что добежала», — цитирует Абрамову Biathlon.com.ua.

Ольга также рассказала об отношениях с Тимофеем Лапшиным, который выступает за сборную Южной Кореи.

«Живём пока в гражданском браке. Потому что у нас два разных гражданства, и это накладывает дополнительные сложности. И мы решили, что пока выступаем — не будем расписываться, организовывать свадьбу… Потому что помимо всего прочего этим надо серьёзно заниматься, а времени на это очень мало», — сказала Абрамова.