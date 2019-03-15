Объявлены составы мужской и женской сборных Швеции на эстафеты на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Швеции по биатлону огласил составы команд на мужскую и женскую эстафетные гонки, которые состоятся в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция) завтра, 16 марта, сообщает SVT.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Состав сборной Швеции

Мужчины

Фредрик Линдстрём, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон.



Женщины

Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг.

На нынешнем чемпионате мира сборная Швеции завоевала две награды. В индивидуальной гонке у женщин победила Ханна Эберг. В супермиксте Эберг и Себастиан Самуэльссон завоевали бронзу.

В медальном зачёте лидируют норвежцы, на счету которых 3 золота, 3 серебра и 1 бронза. В активе сборной России 1 медаль — серебро Александра Логинова в спринте.