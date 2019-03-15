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Й. Бё: сингл-микст – это хаос. Кто-то наступил на мои лыжи, кому-то наступил я

Й. Бё: сингл-микст – это хаос. Кто-то наступил на мои лыжи, кому-то наступил я
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результаты супермикста на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Это была очень увлекательная гонка, которая пролетела очень быстро. Я не успел ни о чём подумать, пока не закрыл все мишени. Практически всё решалось на стрельбище.

В целом сингл-микст – это, конечно, хаос. Все стреляют в два раза быстрее, вокруг куча людей, рук, ног… Кто-то наступил на мои лыжи, на чьи-то лыжи наступил я», – цитирует Йоханнеса Dagbladet.

Напомним, Бё вместе с Марте Рёйселанд выиграл одиночную смешанную эстафету. Для Бё-младшего эта победа стала третьей на этом чемпионате и шестой в карьере. Ранее норвежец одержал победу в спринте и смешанной эстафете, а также занял второе место в гонке преследования.

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