Й. Бё: сингл-микст – это хаос. Кто-то наступил на мои лыжи, кому-то наступил я

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал результаты супермикста на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).



«Это была очень увлекательная гонка, которая пролетела очень быстро. Я не успел ни о чём подумать, пока не закрыл все мишени. Практически всё решалось на стрельбище.



В целом сингл-микст – это, конечно, хаос. Все стреляют в два раза быстрее, вокруг куча людей, рук, ног… Кто-то наступил на мои лыжи, на чьи-то лыжи наступил я», – цитирует Йоханнеса Dagbladet.



Напомним, Бё вместе с Марте Рёйселанд выиграл одиночную смешанную эстафету. Для Бё-младшего эта победа стала третьей на этом чемпионате и шестой в карьере. Ранее норвежец одержал победу в спринте и смешанной эстафете, а также занял второе место в гонке преследования.

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