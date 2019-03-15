Хованцев: составы на эстафеты? Вы уже задолбали

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не стал говорить, кто из российских спортсменов стартует в эстафетных гонках на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).
«Вы уже задолбали. Женский состав спрашивайте у женского тренера. Мужской, возможно, скажу на мужской тренировке», – передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Женская эстафетная гонка состоится завтра, 16 марта, и начнётся в 15:15 мск. В 18:30 на старт выйдут мужчины и также пробегут эстафету.
Первой гонкой в Эстерсунде стала смешанная эстафета, на которой сборная России заняла четвёртое место.
Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта. С полным расписанием мирового первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
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