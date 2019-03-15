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Самуэльсон: состав сборной Швеции сильнее, чем на победной Олимпиаде в Пхёнчхане

Самуэльсон: состав сборной Швеции сильнее, чем на победной Олимпиаде в Пхёнчхане
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльсcон поделился ожиданиями от мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Эстерсунде.

«В Эстерсунде нам не удалось завоевать медали в смешанной эстафете, где первенствовала Норвегия. Поэтому нам ничего не остаётся, как побороться за победу в мужской эстафете. На бумаге у нас сейчас более сильный состав, нежели был на Олимпиаде в прошлом году (на Олимпийских играх в Пхёнчхане сборная Швеции стала первой в мужской эстафете — Прим. „Чемпионата“)», — приводит слова Самуэльcсона TV2.

Мужская эстафета на чемпионате мира в Эстерсунде состоится завтра, 16 марта. Время начала гонки по Москве — 18:30. В ней за сборную Швеции побегут Фредрик Линдстрём, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.

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