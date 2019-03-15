В Международной федерации настольного тенниса отстранили почётного президента

Почётный президент Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Адхам Шарара отстранён на четыре года от любой деятельности, связанной с организацией.

Как сообщает официальный сайт ITTF, это решение было принято по итогам всестороннего расследования, которое проводилось Исполнительным комитетом организации в отношении действий канадца. Тот обвинялся в нарушении своих профессиональных обязанностей в течение срока пребывания в должности.

Шарара был признан виновным в нецелевом использовании средств организации и в конфликте интересов — он вмешивался в процесс торгов по контрактам за поставку оборудования. Его действия были направлены на заключение соглашений между ITTF и компаний TMS International, которая была им же создана.

Сам Шарара обвинения против себя назвал ложными и пообещал подать в суд на ITTF.