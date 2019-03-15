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В Якутии стартует Кубок мира по вольной борьбе: герои, интриги, драгоценности

Фото: Александр Орешников
В Якутии стартует Кубок мира по вольной борьбе: герои, интриги, драгоценности
Другие / Борьба

Удивительно, но сборная России по вольной борьбе не побеждала в Кубке мира с 2011 года. Вернуть трофей в Россию вольники намерены в Якутске, который примет главный командный турнир года 16-17 марта.

Фото: Александр Орешников

«В последние годы мы давали молодёжи шанс проявить себя на Кубке мира. Тот же Заурбек Сидаков боролся на нём совсем молодым, а сегодня он действующий чемпион мира — один из лидеров сборной России. И на домашнем турнире у нас одна цель — победить», — подчеркнул главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

Фото: Александр Орешников

Первым соперником по групповому турниру для россиян станет сборная Кубы — между прочим, самая именитая команда нынешнего Кубка мира по именам. Лидером команды будет чемпион мира–2018 Йоннис Бовле. Кубинцы также привезли в Якутск ещё четырех призёров чемпионатов мира по вольной борьбе и супертяжа Оскара Хиндса — двукратного призёра чемпионатов мира по греко-римскому стилю. В одной группе с нашей командой также Япония и Турция.

Фото: wrestrus.ru

Кубок мира для Якутии станет первым турниром столь высокого статуса по олимпийскому виду спорта. Инициатором заявки стал глава Якутии Айсен Николаев, который также возглавил оргкомитет турнира.

Фото: wrestrus.ru

Противостояние Ирана и США — главная интрига другой подгруппы. Иран владел Кубком мира в 2012-2017 годах, причём пятикратным обладателем трофея стал двукратный призёр Олимпийских игр в супертяжелом весе Комеил Гасеми, который также будет бороться в Якутске. США выиграли Кубок мира в 2018 году в Лос-Анжелесе, вот только прошёл он без сборных России и Ирана, которые не получили американские визы.

«Все требования регламента UWW выполнены, включая призовой фонд в 100 тысяч долларов. Он был сформирован оргкомитетом Кубка мира при поддержке компании АЛРОСА. Сборная — победитель получит 50 тысяч. Серебряный и бронзовые призёры соответственно получат 30 и 20 тысяч», — рассказал вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов. Отметим, что к открытию турнира в зале «Cокровищницы Якутии» выставлено панно из драгоценных камней, представляющее логотип Кубка мира. Всего в работе было использовано более 400 камней общим весом около 500 карат!

Фото: kraysport.org

Планировалось, что сборную России возглавит олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев, но на заключительном сборе он повредил колено. Вместо него в весе до 97 кг выступит Расул Магомедов, в активе которого также есть победа над олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером. В конце января Магомедов выиграл у звёздного американца на Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В заявку сборной России в весе до 97 кг также включён чемпион Европы—2018 Владислав Байцаев.

Кубок мира в Якутске посетит президент UWW, член исполкома МОК Ненад Лалович. Наверняка на полях турнира будет обсуждаться вопрос проведения чемпионата мира 2023 года в Красноярске. Решение о выдвижении заявки было принято во время прошедшего в конце января Гран-при «Иван Ярыгин».

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