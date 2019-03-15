В Якутии стартует Кубок мира по вольной борьбе: герои, интриги, драгоценности

Удивительно, но сборная России по вольной борьбе не побеждала в Кубке мира с 2011 года. Вернуть трофей в Россию вольники намерены в Якутске, который примет главный командный турнир года 16-17 марта.

«В последние годы мы давали молодёжи шанс проявить себя на Кубке мира. Тот же Заурбек Сидаков боролся на нём совсем молодым, а сегодня он действующий чемпион мира — один из лидеров сборной России. И на домашнем турнире у нас одна цель — победить», — подчеркнул главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

Первым соперником по групповому турниру для россиян станет сборная Кубы — между прочим, самая именитая команда нынешнего Кубка мира по именам. Лидером команды будет чемпион мира–2018 Йоннис Бовле. Кубинцы также привезли в Якутск ещё четырех призёров чемпионатов мира по вольной борьбе и супертяжа Оскара Хиндса — двукратного призёра чемпионатов мира по греко-римскому стилю. В одной группе с нашей командой также Япония и Турция.

Кубок мира для Якутии станет первым турниром столь высокого статуса по олимпийскому виду спорта. Инициатором заявки стал глава Якутии Айсен Николаев, который также возглавил оргкомитет турнира.

Противостояние Ирана и США — главная интрига другой подгруппы. Иран владел Кубком мира в 2012-2017 годах, причём пятикратным обладателем трофея стал двукратный призёр Олимпийских игр в супертяжелом весе Комеил Гасеми, который также будет бороться в Якутске. США выиграли Кубок мира в 2018 году в Лос-Анжелесе, вот только прошёл он без сборных России и Ирана, которые не получили американские визы.

«Все требования регламента UWW выполнены, включая призовой фонд в 100 тысяч долларов. Он был сформирован оргкомитетом Кубка мира при поддержке компании АЛРОСА. Сборная — победитель получит 50 тысяч. Серебряный и бронзовые призёры соответственно получат 30 и 20 тысяч», — рассказал вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов. Отметим, что к открытию турнира в зале «Cокровищницы Якутии» выставлено панно из драгоценных камней, представляющее логотип Кубка мира. Всего в работе было использовано более 400 камней общим весом около 500 карат!

Планировалось, что сборную России возглавит олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев, но на заключительном сборе он повредил колено. Вместо него в весе до 97 кг выступит Расул Магомедов, в активе которого также есть победа над олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером. В конце января Магомедов выиграл у звёздного американца на Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске. В заявку сборной России в весе до 97 кг также включён чемпион Европы—2018 Владислав Байцаев.

Кубок мира в Якутске посетит президент UWW, член исполкома МОК Ненад Лалович. Наверняка на полях турнира будет обсуждаться вопрос проведения чемпионата мира 2023 года в Красноярске. Решение о выдвижении заявки было принято во время прошедшего в конце января Гран-при «Иван Ярыгин».